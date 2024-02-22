Донецк, 22 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Украинская армия может увеличить количество обстрелов территории ДНР в предстоящие праздничные дни. Об этом 22 февраля предупредил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Опыт подсказывает, что в праздники противник может увеличить количество обстрелов. Враг часто использует это время для провокаций и террористических атак», — написал он.

В связи с этим Пушилин рекомендовал жителям ДНР усилить меры личной безопасности и не выходить на улицу без какой-либо особой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что при обстреле Куйбышевского района со стороны ВСУ получила ранения мирная жительница 1988 года рождения. Он добавил, что также повреждения получили здание детсада на улице Степаненко и два многоквартирных жилых дома.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела ВСУ посёлка Ленинский один из снарядов попал в жилой дом. По его словам, в результате этого нет погибших и пострадавших.

Бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер 22 февраля заявил, что ВСУ намеренно используют американское оружие для нанесения ударов по мирному населению в Донецке. По его словам, украинские военные били по гражданским объектам американскими артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и ракетами РСЗО HIMARS.