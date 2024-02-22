Париж, 22 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню обвинил Россию в «агрессивных действиях» в отношении Запада. Об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

«Действия России в 2024 году по отношению к нашим европейским союзникам и США не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 2022 году и тем более до этого», ― заявил министр.

Он добавил, что Франция зафиксировала несколько инцидентов, которые касались вооружённых сил страны. Так, по его словам, месяц назад российская система ПВО якобы угрожала сбить французские самолёты над Чёрным морем. При этом Лекорню заявил, что они находились в международной зоне, где осуществляли патрулирование.

Кроме того, он обвинил российских военных моряков в приближении к территориальным водам Франции — заходу в бухту Сены. Лекорню не привёл доказательств своих слов и обвинил Россию в «особенно агрессивной» позиции.

Как сообщало ИА Регнум, комитет по разведке палаты представителей Конгресса 14 февраля оповестил коллег об угрозе американской нации и призвал главу Белого дома Джо Байдена раскрыть всю информацию по этому поводу. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на следующий день обещал провести брифинг для конгрессменов по этому вопросу. Источники телеканала CNN предположили, что некая серьёзная угроза национальной безопасности США связана с «очень тревожным и дестабилизирующим потенциалом России».

Телекомпания ABC утверждала, что речь идёт о планах разместить в космосе ядерное оружие, которое якобы есть у России. В Кремле эти слухи назвали очередной уловкой Белого дома. Администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин 17 декабря прошлого года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. Напротив, по его словам, Москва заинтересована в развитии отношений с НАТО.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице Москвы конкурента.

Генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель заявил, что СВО Россия проводит исключительно для защиты собственных исторических земель, нападать на Европу Москва не планирует. Офицер подчеркнул, что со стороны Запада распространяется дезинформация о якобы грядущем вторжении России в страны Западной Европы, но «это чушь».

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