Москва, 22 февраля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. VK продлил до конца февраля срок подачи заявок на программу грантовой поддержки учреждений культуры. Теперь заявки можно будет направить до 29 февраля, а не как анонсировалось ранее — до 22 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«VK продлевает сроки подачи заявок на программу грантовой поддержки учреждений культуры. Музеи, театры, филармонии и другие культурные учреждения и проекты могут подать заявку до 29 февраля включительно. Полученные средства получатели грантов смогут использовать на создание контента», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Минкультуры рассказали, что на участие в расширенной грантовой программе VK уже поступило более 100 заявок, ещё 1300 находятся в стадии подготовки. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Татарстана. Принимать решения по заявкам будет координационный совет, в который вошла статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, деятели культуры, эксперты и сотрудники VK.

В 2024 году общий фонд программы составит 60 млн рублей. Из них 30 млн — денежные гранты на создание контента, вторая половина — цифровые гранты на продвижение контента во «ВКонтакте». Подать заявку можно до 29 февраля включительно.