Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят к Дню защитника Отечества
Москва, 22 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Специалисты АО «Мосгаз» провели профилактику Вечного огня. Работы прошли в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале.
Он напомнил, что негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году. С этого времени сотрудники «Мосгаза» отвечают за его бесперебойную работу.
Профилактику выполняют каждый месяц. Дополнительно проверку назначают накануне праздников — перед 23 Февраля и Днем Победы, рассказал градоначальник.
Столичные газовщики и энергетики заботятся о памятниках не только в Москве. Так, отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке. Вечный огонь теперь горит и там, подчеркнул Сергей Собянин.
Как передавало ИА Регнум, в честь Дня защитника отечества 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщал мэр Сергей Собянин.
В воскресенье 25 февраля парковки в городе также будут бесплатными, но только на улицах, где не действует тариф 380 и 450 рублей в час, уточнил Собянин.
Парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.