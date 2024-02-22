Москва, 22 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Специалисты АО «Мосгаз» провели профилактику Вечного огня. Работы прошли в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

Кадр из видео

Он напомнил, что негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году. С этого времени сотрудники «Мосгаза» отвечают за его бесперебойную работу.

Профилактику выполняют каждый месяц. Дополнительно проверку назначают накануне праздников — перед 23 Февраля и Днем Победы, рассказал градоначальник.

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Столичные газовщики и энергетики заботятся о памятниках не только в Москве. Так, отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке. Вечный огонь теперь горит и там, подчеркнул Сергей Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в честь Дня защитника отечества 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Об этом сообщал мэр Сергей Собянин.

В воскресенье 25 февраля парковки в городе также будут бесплатными, но только на улицах, где не действует тариф 380 и 450 рублей в час, уточнил Собянин.

Парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.