Порту, Португалия, 22 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Экс главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба «Порту».

Александр Поляков/РИА Новости Артур Жорже

«Артур Жорже умер в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении.

Причины смерти специалиста не уточнили.

Позднее в этот же день московский ЦСКА выразил соболезнования всем родным и близким тренера в связи с его кончиной.

Жорже стал первым иностранцем на посту главного наставника армейцев. Он занимал эту должность с 2003 по 2004 год, под его руководством ЦСКА выиграли Суперкубок России.

За время карьеры Жорже также являлся главным тренером португальских команд «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту» и «Бенфики», французских «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», занимал пост главного наставника футбольных сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.

Под руководством специалиста «Порту» впервые выиграл Кубок европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1987 году. Кроме того, при Жорже «Порту» три раза стал чемпионом Португалии (1985, 1986 и 1990). Тренер также привёл ПСЖ к победе в Кубке Франции (1993) и чемпионате страны (1994).