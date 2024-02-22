Москва, 22 февраля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Монополия Запада привела не только к деградации электоральных процессов в западных странах, но и к неспособности вести дискуссии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 22 февраля в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

Кирилл Зыков/ РИА Новости Председатель ЦИК Элла Памфилова

«У них [на Западе] деградируют не только электоральные процессы, у них деградируют и многие другие аспекты, они абсолютно разучились оппонировать», — заявила Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что монополия как истина в последней инстанции — это привычка держать мир в узде в интересах золотого миллиарда. По её словам, люди привыкли, что все должны внимать тому, что говорят на Западе. Памфилова подчеркнула, что российская избирательная система ушла от западной вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Элла Памфилова заявила об отсутствии аналогов открытой и прозрачной избирательной системы России. Она отметила, что российская избирательная система — одна из самых современных в мире.

По данным ВЦИОМ, уровень доверия к результатам выборов в России вырос с 46% до 61% менее чем за три года.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование пройдёт в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Досрочное голосование начнётся 25 февраля и продлится до 14 марта.