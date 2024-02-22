* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов

Рига, 22 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Сбежавшему из России в Латвию актёру Артуру Смольянинову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов) приходится петь в кафе под гитару, чтобы заработать на жизнь, сообщил 22 февраля Telegram-канал Russian Fox.

Кадр из видео Артур Смольянинов

Некогда популярный актёр стал петь перед посетителями ресторана и разносящими еду официантами, отметил канал.

Смольянинов заявил, что начал писать песни около трёх лет назад. Артист выступает вместе с пианистом, называя это «камерным-камерным» составом группы cheLovek.

В ноябре Смольянинов сообщил, что поёт с этой группой в переходах, чтобы заработать на жизнь. По словам актёра, он познакомился с её участниками полгода назад.

Смольянинов сбежал из России осенью 2022 года и с тех пор проживает в Латвии. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в январе 2024 года позвонили ему от лица руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака и спросили, готов ли он выступать перед бойцами ВСУ. Актёр согласился сотрудничать, но попросил, чтобы такие концерты оставались в тайне.

Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев 22 февраля назвал мерзавцами всех, кто бежал из России и желает ей поражения. Он подчеркнул, что они совершают уголовное преступление и должны быть наказаны.

Актёр Василий Ливанов отметил, что бежавшие из России звёзды не могут построить карьеру за рубежом, так как лишены талантов. По его мнению, настоящий русский актёр может состояться не только в России.