Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 22 февраля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Уникальную методику расчета численности волков разработали учёные Сибирского федерального университета. С её помощью удалось проанализировать состояние популяции хищников в Эвенкийском районе Красноярского края.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Российские ученые создали уникальную методику подсчета волков

Исследователи побывали в 67 полевых командировках в Приенисейской Сибири. В результате работ, проведенных при поддержке компании «Востсибнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий блок «Роснефти»), ученые зафиксировали 887 территорий, занятых волком постоянно, из которых 291 расположена в Эвенкии. Результатом исследований стал свод рекомендаций специалистов по совершенствованию регулирования численности хищников для сохранения баланса экосистем.

Популяция волка на территории Эвенкии насчитывает 2600 особей. Учёные исследовали среду обитания, кормовую базу хищника, получили данные о средней плодовитости и половозрастной структуре волка. Специалисты подготовили карту-схему участков обитания хищника, проанализировали механизмы популяционной саморегуляции, а также оценили его на популяции оленя и лося. Выяснилось, что места обитания и пути миграции этих животных хищники обживают наиболее плотно, а при недостаточном обеспечении рациона волки переходят к питанию домашними оленями.

Ожидается, что исследования помогут снизить ущерб домашним хозяйствам коренных жителей региона и адресно воздействовать на популяцию волков.