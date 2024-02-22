Москва, 22 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова после хамских высказываний американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине посоветовала главе США вспомнить о сыне Хантере Байдене.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее 22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позорными слова Байдена о российском президенте. Представитель Кремля также заявил, что хамские заявления из уст лидера США вряд ли способны уязвить Путина. При этом он напомнил, что подобные заявления в адрес российского лидера оскорбляют только сами США.

Это не первое оскорбительное высказывание в адрес российского президента со стороны Байдена. Он уже заявлял, что Путин якобы «не может оставаться у власти» и у российского лидера нет «демократической косточки».

Сам Путин ещё в марте 2021 года в ответ Байдену пожелал здоровья. Он также пошутил, заявив, что «кто так обзывается, тот сам так называется». Как уточнил президент, в этих словах есть глубокий смысл, так как люди в другом человеке видят собственные качества.

Байден является самым возрастным главой государства в истории США, ему 81 год. Американский лидер постоянно попадает в различные курьёзные ситуации, падает и спотыкается на публике, путает названия стран и имена участников встреч.