Казань, 22 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал полёт на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт взлетел из аэропорта в Казани.

Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава государства в ходе поездки в регион прибыл на взлётную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, где облачился в специальный костюм для лётчиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что полёт будет длиться 40 минут.

На вопросы журналистов о маршруте ракетоносца официальный представитель Кремля сообщил, что это военная тайна.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 февраля во время посещения Казанского авиационного завода осмотрел модернизированные Ту-160М и поднялся в кабину одного из них. Президент находился за штурвалом около десяти минут. Он также предложил назвать этот борт в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Межконтинентальный ракетоносец Ту-160, созданный в 1970-х годах в СССР, прошёл глубокую модернизацию. Обновлённый Ту-160М совершил первый полёт в январе 2022 года. Он способен развивать скорость до 2000 км/ч. Это позволяет ему легко отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО противника.

Путин в августе 2005 года управлял предыдущей версией ракетоносца — Ту-160 «Павел Таран». В ходе полёта с борта в рамках учений запустили крылатые ракеты. Они поразили заданные цели.