Москва, 22 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» 22 февраля прошёл форум национальных достижений «Активное долголетие», на котором представили достижения последних шести лет в сфере поддержки граждан старшего возраста. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Михаил Воскресенский /Фотохост-агентство РИА Новости

Также в рамках форума подвели итоги и наградили победителей конкурса лучших региональных практик «Активного долголетия», который проводится уже в четвёртый раз.

Всего на конкурс, организатором которого традиционно выступил АНО «Национальные приоритеты» при участии Минтруда России, представили более тысячи проектов, в финал попали 112 практик в пяти номинациях: «Активная жизнь: культура, туризм, волонтёрство», «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика», «Здоровый образ жизни», «Образование и занятость» и «Практики для мужчин 60+».

В итоге лучшими признали 12 практик активного долголетия из Бурятии и Татарстана, ХМАО, Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Омской, Оренбургской и Ростовской областей.

«Всё больше возможностей для активной, наполненной жизни тех, кто перешагнул рубеж 60 лет. «Активному долголетию» уже пять лет. Непосредственно в проекте уже 3,5 млн человек и уже свыше 11 тысяч клубов, кружков, секций в самых разных уголках нашей страны», ― отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он добавил, что с каждым годом всё больше активных специалистов представляют свои проекты. Если в первый год заявок на конкурс было всего 250, то сейчас их более тысячи.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что благодаря программам «Активного долголетия» граждане старшего возраста получают возможность реализовать то, что откладывалось на протяжении всей жизни. Так для тех, кто перешагнул рубеж 60 лет, работают свыше 3 тыс. университетов третьего возраста, 6,5 млн пожилых граждан занимаются физической культурой, почти 2,5 млн пожилых граждан занимаются творчеством.

«За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась почти на два года и составляет сейчас, по предварительным оценкам, 73,5 года. Такое увеличение <…> стало результатом целенаправленной государственной политики, направленной на поддержание активного долголетия и продления здоровой жизни», ― добавила Голикова.

Как сообщало ИА Регнум, новый сезон Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия стартовал в октябре 2023 года. Отбор инициировали АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ для развития национального проекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Конкурсные мероприятия призваны не только развивать и распространять в регионах направления Концепции политики активного долголетия, но и создавать условия для повышения качества жизни старшего поколения.

Приём заявок завершили 1 ноября. На конкурс поступило 1332 заявки. Их рассмотрели по нескольким направлениям, среди них — здоровый образ жизни, активная жизнь (культура, туризм, волонтёрство), образование и занятость, медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.

В прошлом году ввели специальную номинацию — практики для мужчин 60+. Особое внимание этому направлению уделяют из-за недостатка практик и занятий для мужчин этого возраста.

В России за 20 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 8,5 года и составляет сейчас 73,5 года. Сегодня в стране — 34,5 млн человек старше 60 лет.

Для пожилых путешественников доступно более 3,5 тыс. туристических маршрутов. Более 1,2 млн человек обучились в «Университетах третьего возраста» и других образовательных организациях.

В 2023 году свыше 190 тыс. «серебряных» волонтёров приняли участие в волонтёрской деятельности, а охват соцуслугами составил почти 8,4 млн человек. Кроме того, во всех 89 российских регионах начали внедрять систему долговременного ухода.