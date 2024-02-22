Москва, 22 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Блогер, организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева посетит Донецк с гуманитарным визитом. Об этом 22 февраля сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня запланировала посещение Донецка организатор «голой» вечеринки блогер Настя Ивлеева, чтобы <…> вернуть народное признание, что ли», — заявил он.

В этой связи Безсонов задался вопросом, понимают ли организаторы подобных визитов, что тем самым они унижают жителей Донбасса, которые не заслужили быть массовкой для подобных «переобуваний» провинившихся звёзд.

По данным источников, в планах Ивлеевой посетить больницу Калинина, побывать на мемориальном комплексе «Аллея ангелов», пообщаться с местной молодёжью, встретиться с ранеными жителями. При этом не исключили и поездки блогера в другие города республики.

В Сети сразу заговорили о том, что цели визита блогера ясны, визит позволит ей решить все свои проблемы и окончательно оправиться от последствий резонансной декабрьской вечеринки, «отбелив» запятнанную репутацию.

Так, жители Донецка негативно высказались по поводу намечающегося визита Ивлеевой в ДНР. По их мнению, у блогера было десять лет, чтобы посетить Донбасс. Жители также подчеркнули, что ДНР — это не прачечная, где люди не по зову сердца, а по медийным соображениям, с жалкими подачками, решили посещать зону боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, скандальная «голая» вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. Среди её гостей оказались известные представители шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак и другие. Фото и видео с мероприятия разошлись по Сети и вызвали волну критику. В частности, актёр Иван Охлобыстин, часто общающийся с участниками СВО, заявил, что военных оскорбило проведение «голой» вечеринки.

Звёзды российского шоу-бизнеса поспешили извиниться и раскаяться. Так, Ивлеева пообещала передать деньги, полученные от продажи билетов, в благотворительные фонды. В видеообращении она объясняла, что «вечеринка — это творчество» и ей жаль, что его не оценили. После этого с блогером начали разрывать контракты. От её услуг отказались МТС и «Тинькофф». Тогда Ивлеева записала второе видео, в котором уже просила дать её второй шанс. Других же российских знаменитостей — участников вечеринки убрали из эфиров отечественных телеканалов.

В феврале 2024 года сообщалось, что ДНР посетил Филипп Киркоров. В городской больнице № 2 в Горловке он провёл концерт для раненых бойцов, пациентов и медперсонала. Также артист привёз подарки. Помимо этого, певец подарил детям в Макеевке куклы в виде самого себя.

Однако визит Киркорова вызвал неоднозначную реакцию общественности. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что желание помочь должно идти от сердца, а бойцы СВО предложили артисту после выступления в Горловке снять костюмы и получить оружие.