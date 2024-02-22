Мадрид, 22 февраля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Перебежчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину российский вертолёт и найденный убитым в Испании, въехал в страну по поддельным документам. Фотографию фальшивого паспорта на имя Игоря Шевченко опубликовала испанская газета El Periodico.

AP/TASS Максим Кузьминов

Паспорт, с которым Кузьминов 13 февраля въехал в Испанию, ему выдали 22 сентября 2023 года.

«В нём указано, что он принадлежит уроженцу Донецка, родившемся 15 сентября 1990 года, — то есть, ему 33 года, на пять лет больше, чем было на самом деле», — сообщило издание.

Служба госбезопасности Испании начала расследование, чтобы найти того, кто выдал Кузьминову фальшивый паспорт.

El Periodico

Как сообщало ИА Регнум, труп Кузьминова с шестью пулевыми ранениями нашли 19 февраля в испанской провинции Аликанте в городе Вильяхойоса у штаба полиции. Силовики начали расследовать дело об убийстве. Как отметила газета ABC, следствие не исключило версии о том, что Кузьминова устранили украинские спецслужбы.

Кузьминов — бывший российский пилот, против которого ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в связи с угоном на Украину военного вертолёта Ми-8. Кузьминов посадил машину в Харьковской области 9 августа 2023 года. Из-за него погибли двое членов экипажа — штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов. Они не знали, что пилот планирует преступление, пытались помешать ему, когда стало ясно, что он угоняет вертолёт. После приземления их расстреляли.

Как рассказывал Кузьминов, за угон вертолёта он получил на Украине $500 тысяч (48,7 млн рублей).

Накануне, 21 февраля, испанское издание El Mundo сообщило, что он мог обладать в Испании тайным статусом политического беженца и пользоваться скрытой государственной защитой.

Комментируя появившуюся информацию об убийстве Кузьминова, директор СВР Сергей Нарышкин назвал перебежчика преступником, который стал моральным трупом ещё до физической гибели. Это произошло тогда, когда он решил совершить преступление, пояснил глава развеслужбы.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев применил по поводу убийства Кузьминова за рубежом известное выражение «Собаке собачья смерть».