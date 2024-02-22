Москва, 22 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Здание поликлиники загорелось на западе Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар возник на улице 26 Бакинских комиссаров в доме № 10к5. По словам собеседника агентства, здание поликлиники находится на ремонте — проводятся реставрационные работы.

Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля пожар произошёл на территории комплекса «Известия холл», где идёт реконструкция. Огонь распространялся по трём неэксплуатируемым строениям внутри двора, в одном из них обрушился металлический купол.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти, на месте работали более 120 специалистов и 35 единиц техники. Пожарным мешало плотное задымление. От огня удалось защитить здание «Известия холл», построенное в 1926–1927 годах.

В столичной прокуратуре сообщили о начале доследственной проверки.