Киев, 22 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Киев охватила паника на фоне успехов и продвижения Вооружённых сил России. Об этом 22 февраля рассказал приехавший на Украину немецкий журналист Грегор Швунг в репортаже для телеканала Welt.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По словам журналиста, на Украине осознают, что на линии боевого соприкосновения сложилась очень трудная для украинских войск ситуация.

«Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта», — сказал он.

Вопрос о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи киевским властям очень беспокоит жителей подконтрольной Киеву территории, так как никто не знает, что делать в случае, если поставок не будет, отметил Швунг.

«У людей здесь нет плана «Б». Никто не знает, как всё будет продолжаться», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский срочно покинул Киев из-за сложившейся в городе нестабильной политической обстановки на фоне бегства ВСУ из Авдеевки. По словам эксперта, рейтинги Зеленского упали на фоне военных неудач украинской армии, включая потерю Авдеевки и других населённых пунктов.

Ранее в этот же день бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что ВСУ после бегства из Авдеевки находятся в растерянности и не могут предугадать, откуда ждать удара со стороны армии России. По его словам, российские военные наступают по всей тысячекилометровой линии фронта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 февраля заявил, что освобождение Авдеевки стало ещё одним шагом к победе России. По его мнению, после этого российские войска будут продвигаться к Киеву ещё большими шагами.