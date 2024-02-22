Казань, 22 февраля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 февраля прибыл на взлётную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова. Глава государства совершит полёт на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Для этого президент облачился в специальный костюм.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что полёт главы государства на ракетоносце продлится до 40 минут.

Ракетоносец Ту-160М — это глубокая модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160, созданного в 1970-х годах. Самолёт способен развивать впечатляющую для такого типа бортов скорость — до 2000 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Казань 21 февраля. Там он провёл встречи с лидерами ряда государств, в частности, российский лидер встретится с главами Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана. Также глава государства выступил на открытии «Игр будущего» и дал старт началу турнира.

В тот же день президент посетил Казанский авиазавод, осмотрел четыре модернизированных ракетоносца Ту-160М, а также поднялся в кабину и сел за штурвал одного из них. Там он провёл около десяти минут.

Путин узнал, что у ракетоносца пока нет имени, и предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, который, по словам российского лидера, много сделал для России. Помимо этого, глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении новых кадров.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 22 февраля на встрече с президентом сообщил, что Казанский авиационный и Казанский вертолётный заводы проходят серьёзную модернизацию и нарастят объёмы производства. По его словам, в прошлом году изготовили 75 вертолётов.