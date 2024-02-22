Амстердам, 22 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, которого в Нидерландах осудили за наркотрафик и поножовщину, ждёт нормальное обращение в тюрьме. Об этом рассказал бывший вратарь голландских футбольных клубов «Гронинген» и «Спарта» Леонард Нинхейс, ставший надзирателем в тюрьме Венхейзен, в беседе с De Telegraaf.

Павел Бедняков/РИА Новости Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

«Мечтаю ли я охранять Промеса? Предположим, его нашли, поймали, и он оказался в Нидерландах. Если он попадёт в Венхейзен, он будет для меня всего лишь одним из заключенных», — заявил Нинхейс журналистам.

Бывший вратарь рассказал, что к Промесу в исправительном учреждении будут относиться нормально. По его словам, футболист не получит оранжевый комбинезон, которые носят заключённые, отбывающие наказание за преступления средней тяжести.

Нинхейс подчеркнул, что на его отношение не повлияет то, что он играл против Промеса.

«В любом случае Промес знает, что меня трудно обойти», — добавил бывший спортсмен.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второй приход в столичную команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

Отмечается, что прокуратура запрашивала девять лет заключения. Представители футболиста заявляли о его невиновности.

Промес является фигурантом уголовного дела о крупномасштабном ввозе наркотиков. По версии стороны обвинения, спортсмен действовал в составе преступной группы и, вероятно, был в числе её организаторов.

В конце мая 2023 года прокуратура Нидерландов сообщила о возбуждении против Промеса уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Футболиста заочно обвинили в том, что он в январе 2020 года пытался ввезти более 1300 кг кокаина через порт Антверпена.

Также нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса суд Амстердама приговорил к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

Инцидент произошёл в июле 2020 года. Промес напал с ножом на своего двоюродного брата и нанёс ему несколько ран. Первоначально его пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, но затем обвинение смягчили до нападения при отягчающих обстоятельствах.