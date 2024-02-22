Казань, 22 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани тепло поприветствовал присоединившегося к беседе первого руководителя республики, государственного советника региона Минтимера Шаймиева. Видео встречи 22 февраля опубликовала пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Российский лидер тепло поприветствовал бывшего президента республики, они несколько раз крепко обнялись и пожали руки. После этого Шаймиева пригласили присоединиться к беседе.

Участники встречи по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия медицинских объектов и старта строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО «СИБУР Холдинг» в Татарстане.

После встречи Путин отправился на Казанский авиационный завод имени Горбунова.

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Как сообщало ИА Регнум, Минниханов в ходе встречи с Путиным рассказал о большой модернизации, которую проводят на Казанском авиационном и Казанском вертолётном заводах. После завершения работ потенциал предприятий возрастёт, отметил глава региона.

Шаймиев возглавлял Татарстан с июля 1991 года по март 2010 года. При приближении его очередного президентского срока к завершению глава республики в январе 2010-го обратился к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру при переизбрании главы республики. Минниханов вступил в должность президента Татарстана в марте 2010 года.