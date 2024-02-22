Вашингтон, 22 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Представители некоторых политических кругов в западных странах собрались восстановить сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта. Об этом 21 февраля написало издание Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Еще один негласный аспект западного подхода (по ситуации вокруг Украины. — Прим. ред.) заключается в том, что некоторые надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, именно поэтому западные страны пытаются тянуть в вопросах передачи киевским властям ракет дальнего действия, к примеру, немецких Taurus, и конфискации замороженных активов России.

«Запад не отказался от Украины, но его пристальное внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свернуть конфликт и заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным как можно скорее», — заключается в материале.

Как сообщало, ИА Регнум 21 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит условий для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава Госдепа заявил о такой позиции Вашингтона в разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Президент России Путин 20 февраля заявил, что Москва никогда не выступала против диалога, в том числе по обсуждению украинского кризиса. Путин напомнил, что от проведения переговоров отказались именно киевские власти.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 21 февраля отметил, что российская сторона открыта для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, сейчас ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию кризиса, а потому у России нет выбора и она будет продолжать СВО до достижения заявленных целей.