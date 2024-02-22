Москва, 22 февраля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Москве из квартиры помощника Леонида Хрущёва и одного из авторов Конституции РФ 1993 года Фёдора Бурлацкого украли фамильные драгоценности. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Отдел устной истории Научной библиотеки МГУ. № 1494. Фёдор Бурлацкий

20 февраля в полицию обратилась 48-летняя Ирина — дочь известного советского политолога и помощника первых лиц СССР Фёдора Бурлацкого. Женщина рассказала, что давно проживает в Лос-Анджелесе, в США. Недавно она узнала о смерти матери и прилетела в Россию для организации похорон. Её мама Кира Владиславовна последние годы проживала одна в квартире. Фёдор Бурлацкий умер ещё в феврале 2014 года. Через несколько дней после церемонии прощания женщина решила разобрать вещи родителей в их квартире и обнаружила пропажу ценных для семьи драгоценностей.

«По заявлению 48-летней гражданки, из квартиры её родителей в неустановленный период времени пропали два кольца и комплект столовых приборов из серебра. Сумма ущерба устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

По словам женщины, эти вещи передавались в семье из поколения в поколение.

Фёдор Михайлович Бурлацкий родился 4 января 1927 года. Он был известным советским и российским политологом, журналистом и публицистом. Бурлацкий печатался в журнале «Коммунист», так его заметило партийное руководство и пригласило на работу. Бурлацкий стал трудиться под началом Юрия Андропова в отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Фёдор Михайлович по заданию Андропова создал и возглавил группу советников-консультантов, которая готовила не только стратегию «сближения СССР» со странами Запада, но и проект новой конституции, которая предусматривала кардинальную смену политической системы всей страны. Бурлацкий был также помощником Леонида Хрущёва и сопровождал его в поездках по социалистическим странам вплоть до его снятия с поста первого секретаря ЦК партии в октябре 1964 года. В последней поездке Фёдор Михайлович предложил Хрущёву разработать новую Конституцию СССР. Проект документа Бурлацкий вместе с группой разработчиков создавали на даче Максима Горького. По задумке авторов президентом должен был стать Хрущёв, а затем Андропов. Но для таких перестановок оказалось слишком поздно. Когда к руководству страной пришёл Брежнев, Фёдор Михайлович возглавил группу подготовки первого крупного доклада Леонида Ильича к 20-летию Победы. Позже Бурлацкий принимал участие в подготовке Конституции РФ 1993 года.

Фёдор Михайлович был почётным профессором факультета политологии МГУ, являлся председателем научного совета по политологии РАН, его приглашали с лекциями в Колумбийский, Гарвардский и Оксфордский университеты. Бурлацкий стал автором множества статей и научных работ. Фёдор Михайлович ушёл из жизни в феврале 2014 года.