«Единая Россия» направила в новые регионы свыше 90 000 тонн гумпомощи
Донецк, 22 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Два года назад партия «Единая Россия» начала гуманитарную миссию в новых регионах. За этот период региональные отделения ЕР направили туда свыше 90 тысяч тонн гумпомощи.
В честь двухлетия гуманитарной миссии партия провела форум первичных отделений с участием секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака. Мероприятие прошло в Хабаровске. Турчак напомнил, что первая колонна гумпомощи от региональных отделений «Единой России» 22 февраля 2022 года прибыла в Ростовскую область, куда были эвакуированы беженцы из Донбасса, пишет mkset.ru.
«Единая Россия» первой пришла на помощь людям, вынужденным покинуть свои дома. Волонтеры МГЕР трудились в Мариуполе даже в то время, когда в самом городе шли боевые действия. Населению доставляли лекарства, продовольствие, теплую одежду, предметы первой необходимости. На территории ЛДНР в кратчайшие сроки партия развернула сеть гуманитарных центров, в которые люди обращались за медицинской помощью, а также для поиска пропавших родственников и оформления необходимых документов.
В первые месяцы в новых регионах было открыто 45 гуманитарных центров «Единой России». Секретарь генсовета ЕР назвал их центрами жизнеобеспечения. Не перестали они работать и с возвращением мирной жизни. Сегодня в этих центрах предоставляют разные виды помощи, в том числе юридическую поддержку.
Активисты «Волонтерской роты» и МГЕР все это время оказывали адресную помощь жителям новых регионов. Всего за два года в гуманитарной миссии партии приняли участие более трех с половиной тысяч волонтеров.
Еще более 1000 участников миссии ЕР в новых регионах — медики. Бригады врачей, сформированные партией, регулярно выезжают туда, чтобы помогать местному населению. За два года в больницы новых регионов было доставлено более семи тысяч тонн лекарств и медицинских изделий. Кроме этого, партия организовала курсы тактической медицины для военнослужащих и жителей прифронтовых регионов.
На данный момент «Единая Россия» направила основные усилия на помощь фронту. На эти цели было собрано более 11,5 миллиарда рублей.
Кроме сбора гуманитарных грузов и технической поддержки, Турчак попросил сопровождать каждую семью военных, знать, в чем они нуждаются. Также секретарь генсовета ЕР призвал вовлекать ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь государства, сообщает официальный сайт партии ER.RU.
«Донецкое региональное отделение «Единой России» активно участвует в гуманитарной миссии, направляя помощь мирным жителям и бойцам на фронт. Собрано более 150 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, медицинские препараты, одежда, генераторы, печи-буржуйки, автомобили УАЗ СГР и т.д.», — рассказал руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в ДНР Александр Гончаров.
Поддержку бойцам также активно оказывает «Женское движение Единой России» в ДНР. Только за прошлый год женщины Донбасса отправили 180 тонн гуманитарного груза в зону СВО, отметил спикер.
«Добровольческая деятельность в качестве основной у представителей МГЕР ДНР. Это волонтерская помощь в МФЦ, ветеранам боевых действий и их семьям. Ребята сдают кровь, принимают раненых и готовят пищу. Было расфасовано и передано 45 тонн гуманитарных наборов и военного снаряжения, спортинвентарь, мебель и детские игрушки, полученные из регионов России», — поделился Александр Гончаров.