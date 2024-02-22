Донецк, 22 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Два года назад партия «Единая Россия» начала гуманитарную миссию в новых регионах. За этот период региональные отделения ЕР направили туда свыше 90 тысяч тонн гумпомощи.

ER.ru Донецкая Народная Республика, два года гуманитарной миссии ЕР

В честь двухлетия гуманитарной миссии партия провела форум первичных отделений с участием секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака. Мероприятие прошло в Хабаровске. Турчак напомнил, что первая колонна гумпомощи от региональных отделений «Единой России» 22 февраля 2022 года прибыла в Ростовскую область, куда были эвакуированы беженцы из Донбасса, пишет mkset.ru.

«Единая Россия» первой пришла на помощь людям, вынужденным покинуть свои дома. Волонтеры МГЕР трудились в Мариуполе даже в то время, когда в самом городе шли боевые действия. Населению доставляли лекарства, продовольствие, теплую одежду, предметы первой необходимости. На территории ЛДНР в кратчайшие сроки партия развернула сеть гуманитарных центров, в которые люди обращались за медицинской помощью, а также для поиска пропавших родственников и оформления необходимых документов.

В первые месяцы в новых регионах было открыто 45 гуманитарных центров «Единой России». Секретарь генсовета ЕР назвал их центрами жизнеобеспечения. Не перестали они работать и с возвращением мирной жизни. Сегодня в этих центрах предоставляют разные виды помощи, в том числе юридическую поддержку.

ER.ru Донецкая Народная Республика, два года гуманитарной миссии ЕР

Активисты «Волонтерской роты» и МГЕР все это время оказывали адресную помощь жителям новых регионов. Всего за два года в гуманитарной миссии партии приняли участие более трех с половиной тысяч волонтеров.

Еще более 1000 участников миссии ЕР в новых регионах — медики. Бригады врачей, сформированные партией, регулярно выезжают туда, чтобы помогать местному населению. За два года в больницы новых регионов было доставлено более семи тысяч тонн лекарств и медицинских изделий. Кроме этого, партия организовала курсы тактической медицины для военнослужащих и жителей прифронтовых регионов.

ER.ru Донецкая Народная Республика, два года гуманитарной миссии ЕР

На данный момент «Единая Россия» направила основные усилия на помощь фронту. На эти цели было собрано более 11,5 миллиарда рублей.

Кроме сбора гуманитарных грузов и технической поддержки, Турчак попросил сопровождать каждую семью военных, знать, в чем они нуждаются. Также секретарь генсовета ЕР призвал вовлекать ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь государства, сообщает официальный сайт партии ER.RU.

ER.ru Донецкая Народная Республика, два года гуманитарной миссии ЕР

«Донецкое региональное отделение «Единой России» активно участвует в гуманитарной миссии, направляя помощь мирным жителям и бойцам на фронт. Собрано более 150 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, медицинские препараты, одежда, генераторы, печи-буржуйки, автомобили УАЗ СГР и т.д.», — рассказал руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в ДНР Александр Гончаров.

Поддержку бойцам также активно оказывает «Женское движение Единой России» в ДНР. Только за прошлый год женщины Донбасса отправили 180 тонн гуманитарного груза в зону СВО, отметил спикер.

ER.ru Донецкая Народная Республика, два года гуманитарной миссии ЕР

«Добровольческая деятельность в качестве основной у представителей МГЕР ДНР. Это волонтерская помощь в МФЦ, ветеранам боевых действий и их семьям. Ребята сдают кровь, принимают раненых и готовят пищу. Было расфасовано и передано 45 тонн гуманитарных наборов и военного снаряжения, спортинвентарь, мебель и детские игрушки, полученные из регионов России», — поделился Александр Гончаров.