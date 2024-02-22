Москва, 22 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину комплекса Patriot ВСУ в зоне СВО, сообщил 22 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах», — заявил генерал-лейтенант.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 473 зенитных ракетных комплекса ВСУ, а также 572 самолёта, 266 вертолётов, 13 137 беспилотников.

Как 22 февраля передавало ИА Регнум, российские военные освободили населённый пункт Победа в ДНР. В Минобороны добавили, что на донецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 410 военных и один танк. В то же время ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили два танка ВСУ на херсонском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы российские соединения поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, гаубицу «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика» ВСУ.