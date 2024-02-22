Мелитополь, 22 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В 2022 году единороссы развернули гуманитарную миссию в новых регионах нашей страны. За это время реготделения партии направили свыше 90 000 тонн гуманитарных грузов. Итоги двухлетней гуманитарной работы обсуждали на форуме первичных отделений в Хабаровске.

ER.ru ЕР направила свыше 90 000 тонн гуманитарных грузов в новые регионы

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил, что два года назад, 22 февраля, первая колонна с гуманитаркой, собранной региональными отделениями партии, прибыла в Ростовскую область, где временно разместились эвакуированные из Донбасса люди, пишет mkset.ru.

Турчак отметил, что «Единая Россия» первой пришла на помощь тем, кто вынужден был покинуть дома из-за агрессии украинских нацистов. Волонтёры «Молодой гвардии «Единой России» начали работать в Мариуполе ещё до окончания боёв. Они обеспечивали жителей продуктами, предметами первой необходимости, тёплыми вещами. Сеть гуманитарных центров в сжатые сроки была развёрнута в ДНР и ЛНР. В них оказывали медпомощь, оформляли документы, искали пропавших без вести родственников.

ER.ru ЕР направила свыше 90 000 тонн гуманитарных грузов в новые регионы

45 гумцентров были открыты в первые месяцы специальной военной операции. Тогда они были центрами жизнеобеспечения, сейчас, по мере снижения угрозы, в них оказывают юридическую и другую помощь.

Через эти центры за 2 года конфликта прошло свыше 3500 волонтёров.

Помимо них в работе миссии регулярно принимают участие врачи. ЕР формирует медицинские бригады, работающие в новых регионах. За этот период через них прошли более 1000 врачей.

ER.ru ЕР направила свыше 90 000 тонн гуманитарных грузов в новые регионы

В местные больницы единороссы доставили более 7000 тонн лекарств и медицинских изделий. Также они регулярно проводили курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. В настоящее время партия сосредоточена на помощи фронту. На эти цели собрали свыше 11,5 млрд рублей.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.RU, кроме сбора гуманитарной помощи и амуниции для наших бойцов, единороссы помогают семьям военнослужащих. Турчак попросил сопровождать каждую семью воинов СВО. Также он отметил важность вовлечения ветеранов СВО в общественную и политическую жизнь нашей страны.

ER.ru ЕР направила свыше 90 000 тонн гуманитарных грузов в новые регионы

«Уже два года, как в Запорожской области работает гуманитарная миссия партии «Единая Россия», — рассказала секретарь запорожского регионального отделения «Единой России» Галина Данильченко. — За это время Запорожской областью было получено более 23 тысяч тонн гуманитарной помощи, которая доставлялась в самые отдаленные уголки нашего региона. Сложно переоценить и помощь наших шефов, которые помогают восстанавливать наш регион. В области проходит большое количество ремонтов. Регионы-шефы восстанавливают больницы, школы, детсады, социальные учреждения, жилые дома и многое другое. Так, только один Архангельск в течение двух лет реализует 42 проекта».

ER.ru ЕР направила свыше 90 000 тонн гуманитарных грузов в новые регионы

«Огромный вклад в гуманитарную миссию «Единой России» вносят волонтеры и активисты штаба. Это действительно тот благородный труд, который отражается на жизни простых людей, наполняя ее заботой, — подчеркнула она. — Благодарю всех активистов гуманитарных миссий, которые работают в Запорожской области, каждого жителя нашей большой страны, кто оказывает нам помощь, каждого защитника нашего Отечества».