Москва, 22 февраля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Победа в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

Как указал представитель Минобороны, войска также улучшили положение по переднему краю. На донецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 410 военных и один танк.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, ВСУ на донецком направлении лишились трёх боевых бронированных машин, пяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства и САУ «Богдан» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20.

В то же время ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении, отразив девять атак противника. Потери ВСУ составили до 145 человек. На купянском направлении Киев потерял до 30 военных, два БТР, артсистему М777, гаубицу М198, пушку «Гиацинт-С» и САУ «Гвоздика».

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска освободили Авдеевку. Позднее в своём докладе министр отметил, что российские военные создали невыносимые условия для ВСУ в городе, противник был вынужден бежать. Как отмечали сами украинские военные, западные СМИ и эксперты, приказ об оставлении города от украинского командования поступил слишком поздно. Американская газета NYT писала, что дороги у Авдеевки усыпаны трупами военнх ВСУ, а сотни бойцов сдались в плен.

Глава ДНР Денис Пушилин 21 февраля отметил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала и теперь Донецк будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои. Они это доказали в очередной раз. Город Авдеевка вернулся домой — в Россию, подчеркнул глава региона.