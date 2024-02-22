Москва, 22 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. На участие в расширенной грантовой программе VK для культурных учреждений уже подали более 100 заявок, ещё 1300 находятся в стадии подготовки. Принимать решения по заявкам будет координационный совет, в который вошла статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Известия/Сергей Лантюхов

Расширенная грантовая программа стартовала 15 января. Как рассказали в министерстве, больше всего заявок поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.

Получить поддержку могут музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и проекты в сфере культуры.

В 2024 году общий фонд программы составит 60 млн рублей. Из них 30 млн — денежные гранты на создание контента, вторая половина — цифровые гранты на продвижение контента во «ВКонтакте». Подать заявку можно до 29 февраля включительно.

В координационный совет, который решит судьбу заявок, помимо замминистра Преподобной, вошли также сотрудники VK, известные деятели культуры — директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного объединённого Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, российский писатель, драматург, сценарист, публицист Александр Цыпкин и другие эксперты.

Как ранее в феврале рассказали в пресс-службе VK, каждый заявитель может указать до трёх проектов. Сумма денежного гранта на одного получателя составит до 5 млн рублей. Приём заявок на цифровые гранты стартует весной 2024 года, размер поддержки составит до 1 миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин 17 ноября прошлого года на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге заявил, что руководство России выделяет существенные средства на развитие культуры в стране. И не только не будет сокращать финансирование, но и намерено увеличить объём выделяемых средств.