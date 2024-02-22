Совет Федерации поддержал более десяти инициатив правительства Ямала
Салехард, 22 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Дни Ямало-Ненецкого АО завершились 21 февраля в Совете Федерации РФ. В рамках мероприятия глава региона Дмитрий Артюхов озвучил ряд предложений, которые после обсуждения были поддержаны сенаторами. Среди них — инициативы, касающиеся туризма, образования, экологии, привлечения кадров в субъекты Арктики.
На «Часе субъекта», который прошел во время пленарного заседания Совета Федерации, Дмитрий Артюхов представил доклад об основных достижениях региона, его социально-экономическом положении, перспективах развития и проектах, которые реализуются на Ямале.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Ямал − это не только крупнейший добывающий центр страны, но и социально ориентированный регион. Она назвала округ «наглядным примером того, как экономика должна работать на развитие социальной сферы», добавив, что Ямало-Ненецкий АО − стабильный, динамично развивающийся регион. По ее словам, за последние годы в экономику было вложено около 6,5 триллиона рублей. Здесь осваиваются новые углеводородные месторождения, продолжается развитие Северного широтного хода, строятся современные автомагистрали.
Губернатор Ямала подчеркнул, что округ находится в пятерке лидеров по уровню рождаемости в стране. Особое внимание он уделил вопросам поддержки семей, создания лучшей территории детства, строительства необходимых социальных объектов и переселения северян из аварийного жилья.
«Мне кажется, тот факт, что на Крайнем Севере каждая третья семья — многодетная, — лучший показатель системной многолетней работы. Сегодня это данность: Ямал — самый благополучный в плане демографии регион российского Севера. Это лучшее достижение, которым можно гордиться», − отметил Дмитрий Артюхов.
Совет Федерации отметил вклад Ямала в восстановление Волновахского района ДНР. Кроме того, председатель Совета Федерации поблагодарила руководство округа за всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей. Отметим, в настоящий момент они могут рассчитывать более чем на 50 различных мер поддержки.
В ходе заседания был поднят вопрос привлечения молодых специалистов в регионы Арктики. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал ямальскую инициативу о начислении максимального северного коэффициента работникам территориальных федеральных органов. На Ямале такая мера действует для работников бюджетной сферы — врачей, учителей и других необходимых специалистов. За пять лет только в больницах округа обеспеченность врачами выросла на 20%. Сейчас этот уровень выше среднероссийского. Дмитрий Артюхов считает, что такие же решения нужны и для работников федеральных учреждений.
«Мы сегодня обозначили тему по северным надбавкам для наших федеральных коллег. Это в первую очередь те, кто отвечает за безопасность — полиция, Росгвардия, МЧС. Важно, чтобы были созданы условия для привлечения молодых специалистов», − сказал губернатор Ямало-Ненецкого АО.
По его мнению, в настоящий момент действует архаичная система накопления. Молодой специалист должен несколько лет ждать нормальный северный коэффициент. Однако сейчас динамичное время, и никто не готов ждать долго — соответственно, с каждым годом уменьшается число молодых специалистов и растет число вакансий.
«Это системная проблема всего Севера России. Рад, что верхняя палата парламента страны поддержала нас в этом вопросе. Уровень заработной платы должен соответствовать условиям жизни на Севере», − подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Особое внимание губернатор ЯНАО уделил туризму, который активно развивается в северном округе. Он рассказал о создании туристического кластера, который включает всесезонный курорт «Рай-Из». Здесь появятся новые современные гостиницы, горнолыжные трассы различного уровня сложности, подъемники, кафе и рестораны, СПА-комплекс. Комплекс будет строиться на условиях концессии, соглашение было заключено в октябре 2022 года. Уже согласован мастер-план, выполнены инженерные изыскания, активно ведутся проектные работы. Сенаторы поддержали предложение о дополнительном финансировании мероприятий по созданию туркомплекса из федерального бюджета по программе «Развитие туризма».
«Несмотря на суровый климат, с каждым годом Ямал привлекает все больше гостей. Это красивые северные пейзажи, бескрайняя тундра. Здесь можно пересечь Полярный круг, узнать, как живут коренные народы Севера, поучаствовать в традиционных праздниках», — отметила Валентина Матвиенко. Она считает создание туристического кластера на Полярном Урале хорошей возможностью привлечь в регион еще больше путешественников.
Также сенаторы выступили за господдержку масштабного проекта по строительству автомобильной дороги с большим количеством искусственных сооружений до международной арктической станции «Снежинка» и туркомплекса «Рай-Из». Ее также будут строить на условиях концессии.
Дмитрий Артюхов предложил сенаторам объединить усилия для изучения проблемы деградации вечной мерзлоты в Арктике. Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть ямальскую инициативу по созданию единой федеральной геоинформационной системы для контроля над объектами капитального строительства на вечной мерзлоте. На Ямале уже ведутся подобные наблюдения − специалисты Научного центра изучения Арктики определяют наиболее благоприятные участки для строительства объектов в регионе. Для тиражирования подобного опыта необходим единый подход, принятый на федеральном уровне.
Кроме того, Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендовано рассмотреть предложения Ямала по обустройству экспериментальной глубокой термометрической скважины в районе Салехарда. Это позволит анализировать влияние долгопериодных колебаний климата на состояние многолетней мерзлоты.
Поддержку Совфеда получили также инициативы в сфере образования. Одна из них — разработка методических рекомендаций для образовательных программ детских садов и начальных школ, где обучаются дети тундровиков. Также Ямал предложил разработать учебные пособия для подготовки маленьких тундровиков к школе, основанные на культуре, быте и образе жизни народов Севера.