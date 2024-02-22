Салехард, 22 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Дни Ямало-Ненецкого АО завершились 21 февраля в Совете Федерации РФ. В рамках мероприятия глава региона Дмитрий Артюхов озвучил ряд предложений, которые после обсуждения были поддержаны сенаторами. Среди них — инициативы, касающиеся туризма, образования, экологии, привлечения кадров в субъекты Арктики.

Пресс-служба правительства ЯНАО Совет Федерации поддержал более десяти инициатив правительства Ямала

На «Часе субъекта», который прошел во время пленарного заседания Совета Федерации, Дмитрий Артюхов представил доклад об основных достижениях региона, его социально-экономическом положении, перспективах развития и проектах, которые реализуются на Ямале.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Ямал − это не только крупнейший добывающий центр страны, но и социально ориентированный регион. Она назвала округ «наглядным примером того, как экономика должна работать на развитие социальной сферы», добавив, что Ямало-Ненецкий АО − стабильный, динамично развивающийся регион. По ее словам, за последние годы в экономику было вложено около 6,5 триллиона рублей. Здесь осваиваются новые углеводородные месторождения, продолжается развитие Северного широтного хода, строятся современные автомагистрали.

Губернатор Ямала подчеркнул, что округ находится в пятерке лидеров по уровню рождаемости в стране. Особое внимание он уделил вопросам поддержки семей, создания лучшей территории детства, строительства необходимых социальных объектов и переселения северян из аварийного жилья.

Пресс-служба правительства ЯНАО Совет Федерации поддержал более десяти инициатив правительства Ямала

«Мне кажется, тот факт, что на Крайнем Севере каждая третья семья — многодетная, — лучший показатель системной многолетней работы. Сегодня это данность: Ямал — самый благополучный в плане демографии регион российского Севера. Это лучшее достижение, которым можно гордиться», − отметил Дмитрий Артюхов.

Совет Федерации отметил вклад Ямала в восстановление Волновахского района ДНР. Кроме того, председатель Совета Федерации поблагодарила руководство округа за всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей. Отметим, в настоящий момент они могут рассчитывать более чем на 50 различных мер поддержки.

В ходе заседания был поднят вопрос привлечения молодых специалистов в регионы Арктики. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал ямальскую инициативу о начислении максимального северного коэффициента работникам территориальных федеральных органов. На Ямале такая мера действует для работников бюджетной сферы — врачей, учителей и других необходимых специалистов. За пять лет только в больницах округа обеспеченность врачами выросла на 20%. Сейчас этот уровень выше среднероссийского. Дмитрий Артюхов считает, что такие же решения нужны и для работников федеральных учреждений.

«Мы сегодня обозначили тему по северным надбавкам для наших федеральных коллег. Это в первую очередь те, кто отвечает за безопасность — полиция, Росгвардия, МЧС. Важно, чтобы были созданы условия для привлечения молодых специалистов», − сказал губернатор Ямало-Ненецкого АО.

По его мнению, в настоящий момент действует архаичная система накопления. Молодой специалист должен несколько лет ждать нормальный северный коэффициент. Однако сейчас динамичное время, и никто не готов ждать долго — соответственно, с каждым годом уменьшается число молодых специалистов и растет число вакансий.

«Это системная проблема всего Севера России. Рад, что верхняя палата парламента страны поддержала нас в этом вопросе. Уровень заработной платы должен соответствовать условиям жизни на Севере», − подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Особое внимание губернатор ЯНАО уделил туризму, который активно развивается в северном округе. Он рассказал о создании туристического кластера, который включает всесезонный курорт «Рай-Из». Здесь появятся новые современные гостиницы, горнолыжные трассы различного уровня сложности, подъемники, кафе и рестораны, СПА-комплекс. Комплекс будет строиться на условиях концессии, соглашение было заключено в октябре 2022 года. Уже согласован мастер-план, выполнены инженерные изыскания, активно ведутся проектные работы. Сенаторы поддержали предложение о дополнительном финансировании мероприятий по созданию туркомплекса из федерального бюджета по программе «Развитие туризма».

Пресс-служба правительства ЯНАО Совет Федерации поддержал более десяти инициатив правительства Ямала

«Несмотря на суровый климат, с каждым годом Ямал привлекает все больше гостей. Это красивые северные пейзажи, бескрайняя тундра. Здесь можно пересечь Полярный круг, узнать, как живут коренные народы Севера, поучаствовать в традиционных праздниках», — отметила Валентина Матвиенко. Она считает создание туристического кластера на Полярном Урале хорошей возможностью привлечь в регион еще больше путешественников.

Также сенаторы выступили за господдержку масштабного проекта по строительству автомобильной дороги с большим количеством искусственных сооружений до международной арктической станции «Снежинка» и туркомплекса «Рай-Из». Ее также будут строить на условиях концессии.

Дмитрий Артюхов предложил сенаторам объединить усилия для изучения проблемы деградации вечной мерзлоты в Арктике. Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть ямальскую инициативу по созданию единой федеральной геоинформационной системы для контроля над объектами капитального строительства на вечной мерзлоте. На Ямале уже ведутся подобные наблюдения − специалисты Научного центра изучения Арктики определяют наиболее благоприятные участки для строительства объектов в регионе. Для тиражирования подобного опыта необходим единый подход, принятый на федеральном уровне.

Кроме того, Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендовано рассмотреть предложения Ямала по обустройству экспериментальной глубокой термометрической скважины в районе Салехарда. Это позволит анализировать влияние долгопериодных колебаний климата на состояние многолетней мерзлоты.

Поддержку Совфеда получили также инициативы в сфере образования. Одна из них — разработка методических рекомендаций для образовательных программ детских садов и начальных школ, где обучаются дети тундровиков. Также Ямал предложил разработать учебные пособия для подготовки маленьких тундровиков к школе, основанные на культуре, быте и образе жизни народов Севера.