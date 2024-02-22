Казань, 22 февраля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил доблесть ополченцев и добровольцев, которые с первых дней защищали Донбасс от агрессии киевских властей. Глава государства заявил об этом в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса, текст которого 22 февраля опубликовали на сайте Кремля.

Дэн Леви/РИА Новости

«С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям», — отметил президент.

Он добавил, что в настоящее время участники союза в рядах Вооружённых сил и формирований добровольцев в зоне спецоперации освобождают исторические земли России, а жители страны гордятся их доблестью и отвагой, а также верностью Родине и долгу.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Путин поручил доработать вопрос статуса участников боевых действий, отметив, что у всех защищающих Россию с оружием в руках должны быть равные условия. Речь шла об ополченцах Донбасса, которые защищали его до начала спецоперации, и о случаях, когда раненный до этого доброволец не может сейчас получить статус ветерана боевых действий.

Правительство России 1 августа 2023 года сообщило, что удостоверения ветеранов боевых действий смогут получить ополченцы Донбасса и добровольцы, участвующие в спецоперации. Оно будет подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы.