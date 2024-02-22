Москва, 22 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Российский танк Т-90М «Прорыв» на сегодняшний день является лучшим в мире. Об этом 22 февраля заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«У нас есть танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВО, это Т-90М «Прорыв», который недавно президент [России Владимир Путин] назвал лучшим танком в мире. Я хотел бы полностью разделить эту позицию», — сказал он.

По словам зампреда Совбеза, это подтвердили участники спецоперации и на полигонах, и на фронте. Медведев также отметил, что Россия не использует новейшие танки «Армата», так как они ещё не прошли все испытания и это не самые дешёвые боевые машины.

Он уточнил, что после окончания активной части СВО России ещё очень долго придётся работать на оборону, чтобы все в мире понимали, что у страны очень прочный запас, и не посягали на её интересы.

«После того, что было сделано, наша военная техника будет пользоваться спросом на мировых рынках — ещё большим, чем это было до того», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Медведев заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс выпускает хорошие танки и очень хорошие ракеты. Он отметил, что также в России начали в достаточном количестве производить беспилотники, уточнив, что их производство необходимо наращивать.

Президент России 15 февраля также назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. Глава государства подчеркнул, что это признают как российские военные, так и их противник в зоне СВО.

Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн «Ростех») 28 декабря 2023 года отчиталось об успешном выполнении контрактов на поставку Минобороны танков Т-90М и Т-72Б3М. Отмечалось, что на новых боевых машинах улучшили защиту и эксплуатационные характеристики.