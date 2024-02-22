Луганск, 22 февраля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Два года назад партия «Единая Россия» начала масштабную гуманитарную миссию в новых регионах. За прошедшее с этого момента время региональные отделения партии отправили свыше 90 тысяч тонн гуманитарных грузов.

ER.ru ЕР направила в новые регионы свыше 90 тысяч тонн гуманитарных грузов

Издание mkset.ru пишет, что в честь двухлетия гуманитарной миссии партия «Единая Россия» организовала форум первичных отделений в городе Хабаровске. Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии, напомнил о том, что 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда были эвакуированы беженцы из Донбасса.

Турчак напомнил, что партия ЕР была первой пришедшей на помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Ещё когда в самом Мариуполе шли бои, волонтеры «Молодой гвардии «Единой России» работали в городе: привозили людям лекарственные средства, продукты питания, тёплые вещи, предметы первой необходимости. Партия ЕР в минимальные сроки развернула сеть гуманитарных центров в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В этих центрах оказывали медицинскую помощь, помогали искать родственников, которые пропали, а также оформлять документы.

ER.ru ЕР направила в новые регионы свыше 90 тысяч тонн гуманитарных грузов

В первые месяцы миссии партия открыла 45 гуманитарных центров. Как отметил Андрей Турчак, они являлись центрами поддержки жизнеобеспечения. С восстановлением мирной жизни они трансформировались и сегодня оказывают различные виды помощи, включая юридическую.

На протяжении всего этого времени активисты «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты» оказывали адресную помощь жителям. Через гуманитарную миссию «Единой России» прошли более 3,5 тысячи волонтёров за два года.

ER.ru ЕР направила в новые регионы свыше 90 тысяч тонн гуманитарных грузов

Ещё свыше тысячи участников гуманитарной миссии — врачи. Партия формирует бригады медицинских работников, которые регулярно направляются для оказания помощи в новые регионы. Кроме того, «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медицинских изделий в местные больницы и организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов.

В настоящее время основное внимание «Единой России» направлено на помощь фронту. Партия собрала свыше 11,5 миллиарда рублей на эти цели.

ER.ru ЕР направила в новые регионы свыше 90 тысяч тонн гуманитарных грузов

На сайте ER.RU пишут, что, кроме сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, Андрей Турчак попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их потребности, поддерживать регулярную связь и оказывать всю необходимую поддержку, а также вовлекать ветеранов специальной военной операции в общественную и политическую жизнь.

Депутат Народного совета ЛНР от «Единой России» Владимир Санкин отметил, что «Единая Россия» всегда оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. «За последние два года гуманитарная помощь, доставленная в Донбасс, исчисляется десятками тысяч тонн. И в большей степени это заслуга наших 33 шефов-регионов, которые при поддержке «Единой России» не перестают регулярно привозить помощь в наши города и районы. К нам приезжают целые фуры с продуктами, средствами личной гигиены, лекарствами, самым разным оборудованием для больниц и школ, и, что очень важно для освобождённых территорий, строительными материалами, одеждой и обувью. Для детей привозят сладости, фрукты, книги и игрушки, чтобы они могли отвлечься от суровой реальности», — отметил он.

ER.ru ЕР направила в новые регионы свыше 90 тысяч тонн гуманитарных грузов

«Также всесторонняя помощь идёт и для наших участников СВО. Для ребят регулярно передают обмундирование и технику со всей большой России. И наши жители республики тоже делают свой вклад в это большое дело. Например, в рамках акции «Подари тепло солдату» наши женщины постоянно вяжут тёплые вещи, делают окопные свечи, плетут маскировочные сети, шьют маскхалаты, готовят сладости. Все мы знаем, как важно чувствовать поддержку там, на фронте, поэтому регулярно доставляем помощь на передовую, — подчеркнул Владимир Санкин. — Кроме того, на нашей территории продолжают работу 17 центров помощи «Единой России», которые в том числе помогают распределять полученную помощь. Это значительно облегчает людям жизнь — они знают, что могут обратиться и им обязательно помогут. Таким образом, наши волонтёры оказывают гуманитарную помощь более чем 90 тысячам людей ежемесячно. И мы не будем останавливаться до тех пор, пока люди будут нуждаться в поддержке».