Москва, 22 февраля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Отечественный оборонно-промышленный комплекс наладил поставки бронетехники в войска в максимальных объёмах, заявил 22 февраля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он добавил, что бронетанковую технику уже используют. Это тысячи и тысячи экземпляров, уточнил зампредседателя.

«Производство снарядов, ракет и бомб увеличилось на 1000–1500%», — добавил Медведев.

Так, производство этих видов оружия выросло от 2 до 10 или 15 раз. По его словам, наращивание объёмов выпуска военной продукции позволит добиваться результата. В этой связи Медведев отметил, что российский ОПК выдержал проверку СВО и зарекомендовал себя самым лучшим образом.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о выходе ОПК на новый уровень производства снарядов, при котором за месяц производят больше оружия и других средств поражения, чем за весь 2022 год. При этом он отметил, что предприятия дополнительно нуждаются в 16 тыс. специалистов.

Премьер-министр Михаил Мишустин также отмечал, что предприятия ОПК за короткий срок кратно нарастили объёмы продукции для нужд СВО.

В интервью российским СМИ 22 февраля Медведев также назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире. Он также отметил, что Россия не использует новейшие танки «Армата», так как они ещё не прошли все испытания.