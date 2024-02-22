Москва, 22 февраля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин может озвучить часть идей из своей предвыборной программы в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Об этом 22 февраля в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин

Он добавил, что российский лидер сам формирует свою предвыборную программу.

«Программа президента, может быть шире, чем программа «Единой России». Даже с учетом того, что президента поддерживают не только те, кто голосует за «Единую Россию», ― сказал он.

Медведев отметил, что «ЕР» будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми Путин пойдёт на выборы.

«Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович победит на этих выборах и покажет высочайший результат», ― подчеркнул зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЦИК Элла Памфилова 8 февраля рассказала о полной ясности того, что в избирательном бюллетене на пост президента России будут четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. Текст бюллетеня Центризбирком утвердил на следующий день.

Согласно поросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного 10 февраля, если бы выборы президента состоялись уже сейчас, за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75% россиян. Владислав Даванков («Новые люди») набрал 5% голосов респондентов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером в Казани 21 февраля заявил, что в Узбекистане уверены, что на выборах президента России победит действующий глава государства Владимир Путин.

Голосование на выборах президента будет проходить с 15 по 17 марта. В этом году в нём впервые примут участие жители новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По данным на 9 февраля, заявки на онлайн-голосование на выборах подали 1,58 млн россиян, по месту нахождения — 495 тыс.