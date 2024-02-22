Вашингтон, 22 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В США вынесли первый приговор по «закону Родченкова». На скамье подсудимых оказался американский врач Эрик Лира, который ранее признался, что передавал запрещённые вещества спортсменам перед Олимпиадой в Токио. Об этом 22 февраля сообщили в прокуратуре Южного округа Нью‑Йорка.

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Суд приговорил Лиру к трём месяцам тюремного заключения. Кроме того, по решению суда в течение года после освобождения он будет находиться под надзором. Также его обязали выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.

«Этот приговор ясно даёт понять: нарушение антидопингового «закона Родченкова» влечёт за собой серьёзные последствия, вплоть до тюремного заключения. Это послание особенно важно в этом году, в преддверии предстоящих летних Олимпийских игр в Париже», ― заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

Он добавил, что те, кто испытывает искушение снабжать олимпийцев препаратами, улучшающими спортивные результаты, должны осознавать серьёзность своих действий.

Как сообщало ИА Регнум, Лиру арестовали в январе 2022 года за распространение запрещённых веществ, включая гормон роста человека. 8 мая в суде врач признал вину в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр.

Он заявил, что передал запрещённые вещества спортсменам из Нигерии спринтеру Дивайну Одудуру и бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио. Фигурант пояснил, что советовал спортсменам в случае обнаружения допинга обвинять во всём употреблённое в пищу мясо.

Как заявил тогда прокурор Уильямс, признание вины обвиняемым стало переломным моментом для международного спорта.

В декабре 2020 года в США приняли так называемый «закон Родченкова», который позволяет Вашингтону начинать уголовное преследование любого человека, которого обвинят «в допинговом сговоре» на соревнованиях с участием американских спортсменов. Максимальное наказание составляет десять лет лишения свободы.

Закон назвали именем информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.