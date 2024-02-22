Москва, 22 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск к компании МТС с требованием компенсации ₽10 млн из-за «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор», сообщила 22 февраля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Илья Питалев/РИА Новости

Истцом выступал Олег Останний. Изначально он подавал иск против МТС и Ивлеевой, но 28 января суд возвратил исковое заявление, рекомендовав для требования компенсации от блогера обращаться в суд по месту её жительства.

Это была не первая попытка получить компенсацию за моральный вред от причастных к «голой» вечеринке. 16 февраля Таганский суд Москвы рассмотрел и отклонил иск к МТС с требованием компенсации $1 млрд, поданный Александром Трещёвым. Он хотел, чтобы деньги перевели в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Вечеринка прошла в декабре 2023 года. Среди гостей были представители шоу-бизнеса и крупных компаний. Фото и видео с мероприятия разошлись по Сети и вызвали волну негодования, так как участники были в очень откровенных нарядах. Актёр Иван Охлобыстин, часто общающийся с участниками СВО, заявил, что бойцов оскорбило проведение такой вечеринки.

Ивлеева заявила, что раскаялась за вечеринку. Она пообещала передать деньги, полученные от продажи билетов на празднество, в благотворительные фонды.

Президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии по вручению премии «Служение», призвал больше обращать внимание на участников СВО, решившихся пойти на фронт, оказывать им уважение, а не на тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».