Казань, 22 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщили 22 февраля в Кремле.

РИА Новости/ Максим Богодвид

«Всё очень достойно — достойно Татарстана, достойно России», — поблагодарил президент главу Татарстана за организацию «Игр будущего».

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Путин также отметил, что «Игры будущего» — мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального, а международного уровня.

В свою очередь, глава Татарстана поблагодарил Путина за доверие провести подобного рода мероприятие в республике и заявил, что гости остались довольны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин приехал на церемонию открытия международного турнира «Игры будущего», который продлится до 3 марта 2024 года. Это первые международные соревнования, которые объединяют в себе классический спорт с киберспортом. В соревнованиях примут участие порядка двух тысяч спортсменов из 107 стран. На открытие турнира приехали лидеры иностранных государств.

На церемонии открытия Путин 22 февраля назвал «Игры будущего» даром России мировой спортивной семье. Глава государства также заявил, Россия остаётся одной из ведущих спортивных держав. Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что фиджитал-спорт (объединение классического спорта с киберспортом) станет любимым видом досуга россиян.