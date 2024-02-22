Аден, Йемен, 22 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны сообщило об атаке на судно в 70 морских милях (около 130 км. — Прим. Ред.) к юго-востоку от порта Аден в Йемене.

ТАСС/ Christophe Geyres/ABACAPRESS.COM

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен», — сообщило управление в соцсети X.

По информации UKMTO, произошедшее классифицируется как атака, власти начали расследование инцидента.

Какой-либо дополнительной информации не сообщается. Управление рекомендовало судам идти в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по израильскому и американским судам в Красном и Аравийском морях. По его словам, боевики «Ансар Аллах» использовали для ударов беспилотники и противокорабельные ракеты.

Позднее в этот же день Центральное командование ВС США подтвердило факт удара хуситов по американскому судну под греческим флагом, направлявшемуся в порт Аден в Йемене. Отмечалось, что судно в результате атаки получило незначительный ущерб и продолжило следовать по своему курсу.

UKMTO 19 февраля сообщило об очередном нападении на судно около побережья Йемена. По информации управления, капитан судна уведомил об инциденте в 21:20 мск.