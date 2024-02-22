Москва, 22 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Вредителей России, которые притаились в Новороссии и Донбассе, надо изобличать, а после отправлять на перевоспитание в Сибирь. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

РИА Новости/Илья Питалев

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, что делать со «ждунами», которые, получив российские паспорта, продолжают ждать украинскую армию.

В свою очередь, Медведев подчеркнул, что на новых территориях живут разные люди. Политик выразил уверенность в том, что тех, кто действительно ждёт прихода украинских танков, «там не так много».

Зампред Совбеза отметил, что в новых российских регионах есть люди, которые не определились, на чьей они стороне.

«Такие люди там, безусловно, есть. Но тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», — резюмировал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что конфликт на Украине напоминает гражданскую войну между братьями. Глава государства тогда подчеркнул, что в основе русские и украинцы являются единым народом.

Также в начале марта 2023 года Путин на заседании Совета безопасности заявил, что русские и украинцы являются одним народом, несмотря на то, что многих жителей Украины «оболванили» нацистской пропагандой.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент рассказал об истории появления Украины. Он сообщил, что изначально «украинцами» называли людей, живущих на окраине государства, или тех, кто занимался охраной границы. По словам Путина, позднее жителей начали ополячивать, и они решили бороться за свои права.