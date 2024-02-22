Москва, 22 февраля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Политические лидеры, готовые начать войну с Россией, такие как президент США Джо Байден, — это угроза миру, а не климатические проблемы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х.

AP/TASS Президент США Джо Байден

«В отличие от того, что заявил президент США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как сам Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против России», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Байден на закрытом предвыборном мероприятии оскорбительно высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он также заявил, что якобы из-за таких, как президент России, Вашингтону приходится переживать из-за возможного ядерного конфликта.

В этой же речи американский президент назвал изменения климата экзистенциальной угрозой для человечества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Байдена хамским. Он подчеркнул, что российского лидера вряд ли заденут слова главы США. Байден оскорбляет не Путина, а свою страну, отметил представитель Кремля.