Вашингтон, 22 февраля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России завладели инициативой в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 21 февраля заявил экс-глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью американской газете The Washington Post.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта», — сказал он.

Гейтс отметил, что российская оборонная промышленность серьёзно нарастила выпуск оружия и боеприпасов, и напомнил, что американские СМИ недавно сообщали, что на один снаряд ВСУ приходится десять снарядов армии России.

На этом фоне украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов, артиллерии и средств противовоздушной обороны, отметил он.

«Поэтому я думаю, что русские чувствуют, что ситуация изменилась и что, хотя впереди ещё много борьбы, инициатива перешла к ним», — добавил Гейтс.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США признают заметные успехи армии России на поле боя, однако отрицают получение Москвой стратегического преимущества в конфликте. По его утверждению, успехи российских военных якобы связаны с отсутствием военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на Западе начинают понимать невозможность попыток победить Россию. По её словам, об этом свидетельствует «унылая атмосфера», царившая на 60-й конференции по безопасности в Мюнхене, хотя ещё год назад Запад был уверен в скорой победе своих киевских марионеток.

Командир российского танкового экипажа с позывным Спартак 22 февраля рассказал о нанесении военными ВДВ России ударов по позициям украинской армии на запорожском направлении. По его словам, ситуация на этом участке фронта сложная, но контролируемая.