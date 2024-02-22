Вашингтон, 22 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Украинская армия намеренно пользуется американским оружием для нанесения ударов по мирному населению. Об этом 22 февраля заявил находящийся в Донецке экс-военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Александр Река/ТАСС Жилой дом в Кременной, обрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО «Хаймарс»

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 20 февраля сообщило, что в ходе обстрела со стороны ВСУ один из снарядов, предположительно, РСЗО HIMARS, попал в центральную библиотеку имени Крупской.

«Нет никаких сомнений в том, что Украина не пыталась и не делала ничего, чтобы защитить мирных людей от обстрелов. Огонь велся по гражданскому населению. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений», — отметил в связи с этим журналист.

По словам Ланкастера, ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Донецке американскими артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и ракетами РСЗО HIMARS.

«Я зашёл в библиотеку, прошёл её вдоль и поперёк и обошёл вокруг — ничего военного. Только читающие люди, в основном женщины. А после того как упали снаряды, все они укрылись в подвале, включая тех двоих, которые были ранены», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пять раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 мм и ракетами РСЗО HIMARS. В результате этого получили ранения пять мирных жителей.

Также получили повреждения три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах, включая административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты. Одна из ракет взорвалась у стены библиотеки им. Крупской в центре города, из-за чего сильно пострадал отремонтированный в прошлом году фасад.