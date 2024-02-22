Вашингтон, 22 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В США спецслужбы сообщили европейским союзникам о «российской угрозе», о которой мало что знают. Об этом написала газета The New York Times.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Если Россия собирается запустить ядерное оружие на орбиту, то она, вероятно, сделает это в текущем году», — отметили в материале.

В публикации отметили, что речь идёт о потенциальном размещении Россией ядерного оружия в космосе. Авторы материала уточнили, что это может произойти уже в 2024 году.

В свою очередь, разведслужбы США не выработали единую точку зрения о «планах» России.

Издание также предположило, что вместо ядерного оружия Россия может запустить на орбиту безобидную пустышку боеголовки, чтобы заставить Запад гадать.

Вместе с тем в материале отметили, что в разведсообществе США бытует скептическое отношение к собственному анализу, который касается описанного варианта.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Соединённые Штаты провели подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада. Это произошло в день принятия Госдумой законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

26 января газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона написала о том, что США впервые за 15 лет намерены разместить ядерное оружие на британской территории. В Вашингтоне объяснили решение возрастанием угрозы, которая якобы исходит со стороны России.

14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники заявил, что США опасаются того, что Россия будто бы собирается разместить ядерное оружие в космосе для использования его против спутников.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 ноября отмечал, что деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Штаты стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность, подчеркнул Патрушев.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберёзкина, США не просто так остерегаются войны в космосе — они знают, что противоспутниковое оружие России может уничтожить их космические программы. Именно Россия ранее отмечала, что космическое пространство не должно превращаться в новое поле боя, тогда как США включили его в своей стратегии в число возможных мест противостояния, напомнил эксперт.

20 февраля президент России Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала против милитаризации космоса, тем более размещения там ядерного оружия. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства подчеркнул, что Россия не делает в космосе ничего, что не делали бы другие государства, включая США.

Путин также напомнил, что Москва, наоборот, призывает соблюдать не только те договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагала многократно усилить совместную работу в космосе. Помимо этого, Шойгу отметил, что у России нет проекта по созданию ядерного оружия в космосе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах России запустить ядерное оружие в космос, назвал их уловкой администрации США. По его словам, это очевидное стремление Белого дома добиться от Конгресса согласования законопроекта о выделении Киеву финансовой помощи.

В ноябре 2023 года Песков также назвал обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну абсолютно безумными.