Бойцы ВСУ добивали тяжело раненных наёмников в Авдеевке, заявили в ДНР
Советник главы ДНР: бойцы ВСУ добивали тяжело раненных наёмников в Авдеевке
Донецк, 22 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии при бегстве из Авдеевки добивали раненых иностранных наёмников, которые не могли самостоятельно покинуть город. Об этом 22 февраля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Авдеевке найдены тела иностранных наёмников. Очевидно, что эти люди были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов», — заявил он в беседе с ТАСС.
Кимаковский уточнил, что у большинства из найденных убитых таким образом наёмников были минно-взрывные травмы, а их тела нашли на окраине Авдеевки в направлении Ласточкина.
Это, по словам советника, исключило версию о гибели обнаруженных наёмников во время ближнего боя с наступавшими подразделениями армии России.
«Видно, что [ВСУ] уходили, а эти [наёмники] дальше сами не смогли. С ними просто не стали возиться, чтобы не затягивать время и чтобы уйти живыми тем, кто ещё мог двигаться самостоятельно. Этих же расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену», — отметил он.
Советник подчеркнул, что выводы военных медиков подтвердили, что всех обнаруженных наёмников расстреляли в упор, и добавил, что на принадлежность найденных тел указали как шевроны на форме, так и их жетоны.
«По информации с мест, таких тел довольно много. Характер и причины гибели у всех раненых одинаковые. Прятать их никто не пытался, но скрыть принадлежность — совершенно очевидно», — пояснил Кимаковский.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля в Министерстве обороны рассказали, что найденные российскими военными в освобождённой Авдеевке доказательства и улики свидетельствуют о непосредственном участии иностранных наёмников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте. Отмечалось, что на одном из бывших опорных пунктов ВСУ российские солдаты нашли арсенал оружия производства стран НАТО.
В военном ведомстве 20 февраля заявили, что в Авдеевке перед бегством украинской армии вместе с боевиками националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были наёмники из Канады и Грузии. Также на опорном пункте ВСУ около городского железнодорожного вокзала Авдеевки нашли склад боеприпасов американского и чешского производства.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 19 февраля рассказал, что при освобождении Авдеевки в плен российским военным сдалось большое количество бойцов ВСУ. Он уточнил, что военнослужащие украинской армии сдавались, чтобы сохранить жизни.