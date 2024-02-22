Донецк, 22 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии при бегстве из Авдеевки добивали раненых иностранных наёмников, которые не могли самостоятельно покинуть город. Об этом 22 февраля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости Авдеевка после освобождения от ВСУ

«В Авдеевке найдены тела иностранных наёмников. Очевидно, что эти люди были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов», — заявил он в беседе с ТАСС.

Кимаковский уточнил, что у большинства из найденных убитых таким образом наёмников были минно-взрывные травмы, а их тела нашли на окраине Авдеевки в направлении Ласточкина.

Это, по словам советника, исключило версию о гибели обнаруженных наёмников во время ближнего боя с наступавшими подразделениями армии России.

«Видно, что [ВСУ] уходили, а эти [наёмники] дальше сами не смогли. С ними просто не стали возиться, чтобы не затягивать время и чтобы уйти живыми тем, кто ещё мог двигаться самостоятельно. Этих же расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену», — отметил он.

Советник подчеркнул, что выводы военных медиков подтвердили, что всех обнаруженных наёмников расстреляли в упор, и добавил, что на принадлежность найденных тел указали как шевроны на форме, так и их жетоны.

«По информации с мест, таких тел довольно много. Характер и причины гибели у всех раненых одинаковые. Прятать их никто не пытался, но скрыть принадлежность — совершенно очевидно», — пояснил Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля в Министерстве обороны рассказали, что найденные российскими военными в освобождённой Авдеевке доказательства и улики свидетельствуют о непосредственном участии иностранных наёмников из США, Канады и стран Евросоюза в украинском конфликте. Отмечалось, что на одном из бывших опорных пунктов ВСУ российские солдаты нашли арсенал оружия производства стран НАТО.

В военном ведомстве 20 февраля заявили, что в Авдеевке перед бегством украинской армии вместе с боевиками националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были наёмники из Канады и Грузии. Также на опорном пункте ВСУ около городского железнодорожного вокзала Авдеевки нашли склад боеприпасов американского и чешского производства.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 19 февраля рассказал, что при освобождении Авдеевки в плен российским военным сдалось большое количество бойцов ВСУ. Он уточнил, что военнослужащие украинской армии сдавались, чтобы сохранить жизни.