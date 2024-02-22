Мелитополь, 22 февраля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Российские десантники наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском участке фронта. Об этом сообщил командир танкового экипажа с позывным Спартак.

Станислав Красильников/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» он рассказал, что ситуация в Запорожье более или менее спокойная. По его словам, она остаётся сложной, но контролируемой.

«Мы потихонечку выбиваем его (противника. — Прим. ред.) с рубежей, на которых он находился», — отметил военный.

Спартак уточнил, что разведчики наблюдают за обстановкой на запорожском участке фронта с помощью беспилотников. После обнаружения цели они передают её координаты танкистам, которые позже выдвигаются на позиции для стрельбы. Они ведут огонь с закрытых позиций на расстояние до десяти километров.

Как сообщало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 февраля сообщил, что ВСУ стали перебрасывать подкрепление в район сёл Работино и Вербовое в Запорожской области. По его словам, технику и личный состав украинской армии перебрасывают из Орехова. Рогов отметил, что всё говорит о подготовке ВСУ к активным боевым действиям.

За сутки 20 февраля российские силы нанесли удары по позициям украинских войск в районах Работина, Вербового и Лугового в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 бойцов.

Также на херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли танк, самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.