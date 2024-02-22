Москва, 22 февраля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Русские и украинцы — это один народ, есть лишь языковые особенности, заявил 22 февраля заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Это не два братских народа. <…> Это один народ», — заявил он.

Медведев также рассказал о языковых особенностях. Он отметил, что есть русский язык классический, есть южно-русский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, есть классический украинский язык.

Зампред Совбеза напомнил, что Россия в какой-то момент была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда поляков, заключить необходимые соглашения, которые позволили им развиваться автономно.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года заявил, что конфликт на Украине напоминает гражданскую войну между братьями. Глава государства тогда подчеркнул, что в основе русские и украинцы являются единым народом.

Также в начале марта 2023 года Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, несмотря на то, что многих жителей Украины «оболванили» нацистской пропагандой.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент рассказал об истории появления Украины. Он сообщил, что изначально «украинцами» называли людей, живущих на окраине государства, или тех, кто занимался охраной границы. По словам Путина, позднее жителей начали ополячивать и они решили бороться за свои права.