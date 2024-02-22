Москва, 22 февраля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Перевозчиков хотят обязать передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности, кроме паспортных данных пассажиров, номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учётных записях пользователей, а также данные банковских карт. С таким предложением выступило Министерство транспорта.

Известия/Павел Волков

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже), нововведение должно вступить в силу 1 сентября.

По данным журналистов, данные должны передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Исключения составят рейсы между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленобластью.

Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), оператором которой является ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс». Доступ к базе имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.

Сейчас в ЕГИС ОТБ собирают паспортные данные, дату поездки и маршрут. Проект нового приказа расширит этот перечень. Газета уточнила, что при оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания. Эти данные будут хранить семь лет.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в отзыве на проект отметили, что часть предложенных к сбору данных, в частности логин и пароль учётной записи, являются сведениями конфиденциального характера, в связи с чем не подлежат раскрытию без согласия пассажира.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила Минтранса России, регламентирующие перевозки по железной дороге. Они запрещают играть в поездах на музыкальных инструментах, включать колонки и петь в микрофон. Однако всё возможно, если не будет жалоб от других пассажиров — чёткой ответственности не предусмотрено и в этом случае.

Нововведения коснулись документов. Теперь можно путешествовать с паспортом или свидетельством о рождении, у которого истёк срок действия, в течение 90 дней, а также ехать по временному удостоверению в случае, если паспорт сдан на замену.

В декабре в Минтрансе подготовили после доработки к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения, запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Предлагается ввести в действие поправки не 1 марта, как планировалось изначально, а на полгода позже — 1 сентября 2024 года.

Министерство транспорта России может запретить людям без билетов проходить на территорию аэропортов в момент наивысшего уровня опасности. Как пояснили в ведомстве, если подобную меру примут, то её использование будет носить кратковременный характер и для конкретной воздушной гавани.