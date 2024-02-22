Москва, 22 февраля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп напоминают изрекающих мемы персонажей комиксов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

По словам зампреда Совбеза, у кандидатов на пост президента США есть «личностные характеристики».

«Хотя, глядя на действующего президента [США] и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети», — сказал он.

Медведев отметил, что России абсолютно всё равно, кто в дальнейшем будет руководить США, и она будет работать с любым победившим на выборах американским президентом, хотя в любом случае сейчас Москва и Вашингтон находятся на прямо противоположных позициях.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий о возможности какой-либо смены курса США в отношении России в обозримом будущем. Он подчеркнул, что российская сторона готова работать с любым американским лидером.

Президент Владимир Путин 14 февраля заявил, что российская сторона примет любое решение американского народа на выборах президента США. Глава государства отметил, что Москве было бы лучше работать с Байденом, нежели с Трампом, так как первый является более предсказуемым.

Выборы президента США пройдут в ноябре. В них примет участие действующий глава Белого дома Байден. Бывший американский лидер Трамп и его однопартийка, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли также объявили о планах участвовать в выборах.