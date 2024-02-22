Москва, 22 февраля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Луганск произвёл на него хорошее впечатление. О своей поездке в город в 2022 году он рассказал в интервью порталу International Reporters.

Александр Река/ТАСС

«Город, кстати, вполне нормальное впечатление произвёл. В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью», ― добавил официальный представитель Кремля.

Он отметил активную работу коммунальных служб. Песков рассказал, что в городе вели строительство дорог, меняли коммуникации.

«Много грузовых машин с московскими номерами видел, вот таких оранжевых машин. То есть жизнь кипела, и было видно, что город живёт. И было понятно, что жить он будет лучше и лучше», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Он также подчеркнул, что не ощутил никакого пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть, поделился Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Песков совершил поездку в Луганск в ноябре 2022 года. В беседе с журналистами он назвал Луганск прекрасным и очень красивым городом. Также он отметил, что его поразило хорошее функционирование систем города, и добавил, что его впечатлила республиканская больница, где также проходят лечение военные.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 февраля сообщил, что в городах-побратимах столицы Донецке и Луганске московские специалисты продолжают работы на жизненно важных объектах и инженерных сетях, благоустраивают общественные пространства. По его словам, в планах восстановить и отремонтировать 1237 зданий и сооружений, почти 250 км инженерных сетей и 230 тыс. кв. м дорог.