Киев, 22 февраля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Украинская армия стала экономить артиллерийские снаряды, и из-за задержки американской помощи у неё через два месяца могут закончиться боеприпасы. Такое мнение 22 февраля высказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще», — сказал он.

По словам Гетьмана, украинские военные на этом фоне существенно уменьшили число артиллерийских обстрелов и стараются экономно расходовать боеприпасы.

Майор запаса также высказал надежду на увеличение помощи Киеву от Евросоюза на то время, пока Конгресс США не решит вопрос о предоставлении средств для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава минобороны Украины Рустем Умеров связал бегство ВСУ из Авдеевки с нехваткой вооружений. Он уточнил, что киевскому режиму требуются системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия.

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер 13 февраля заявил, что украинские войска не смогут удержать фронт в случае дефицита боеприпасов. По его словам, Киев получает от западных стран слишком мало снарядов.