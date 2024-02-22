Москва, 22 февраля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Участвующие в спецоперации российские военные делают всё возможное для минимизации, а затем и полного исключения опасности для Донбасса и Новороссии. Об этом 22 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Представитель Кремля, говоря о впечатлениях от посещения Луганска, указал на то, что в городе уже кипит жизнь.

Песков отметил, что в этих городах будут определённые проблемы и над ними будет висеть определённая опасность до окончания боевых действий.

«Но всё, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 11 февраля отметил, что Россия предпочла бы добиться целей спецоперации мирным путём, однако этот вариант отвергает Киев. Песков подчеркнул, что из-за этого боевые действия продолжаются.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что Москва уже после начала специальной военной операции стремилась завершить украинский конфликт мирным путём, однако этого не пожелал Киев. Глава государства подчеркнул, что Россия и сегодня готова к диалогу.

Песков 14 февраля заявил, что спецоперация продолжится до достижения всех её целей. Ранее в этот же день он опроверг сообщения о том, что Россия через посредников якобы предлагала США заморозить конфликт на Украине.