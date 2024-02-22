* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 22 февраля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) в перечень экстремистов и террористов. Об этом 22 февраля сообщается на сайте ведомства.

ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац Журналист Евгений Киселев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов)

«Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года, город Москва», — говорится в сообщении в базе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля 2022 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева. По какой статье в отношении него возбудили уголовное дело, в ведомстве не уточнили.

В апреле Министерство юстиции РФ официально открыло реестр физических лиц — иностранных агентов, в который вошёл в том числе Киселев.

Журналист, медиаменеджер и политический обозреватель Киселев с 1993 по 2001 год являлся сотрудником телеканала НТВ. В настоящее время работает на телеканале «Украина-24».

Росфинмониторинг 20 февраля включил в перечень экстремистов и террористов американского сенатор Линдси Грэма (внесён в перечень террористов и экстремистов), известного своей антироссийской позицией.