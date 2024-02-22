Вашингтон, 22 февраля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Десять экспертов-юристов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали «соответствующей закону» конфискацию замороженных Западом активов России. Об этом 21 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разосланное юристами письмо странам «Группы семи».

Сергей Корсун ИА Регнум

По утверждению юристов, они считают, что передача российских государственных активов в качестве дополнительных мер против России якобы будет соответствовать международному праву.

«Решение будет принято в качестве компенсации за ущерб в результате действий России», — говорится в письме.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 февраля заявила, что ЕС в ближайшие дни легализует использование полученных процентов от замороженных российских активов для поддержки Киева. По её утверждению, юридическая ситуация якобы позволяет Брюсселю предпринимать такие действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля назвал незаконными действия Евросоюза с замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что Москва станет преследовать в юридическом поле всех имеющих отношение к таким решениям.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва жёстко ответит на изъятие её активов и будет относиться к западным странам как к ворам. Она подчеркнула, что в этом случае Запад пытается присвоить себе то, что ему не принадлежит.